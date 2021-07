Calciomercato: 'L'Inter ha già il Sì di ben tre giocatori!' (Di sabato 31 luglio 2021) ' L'esterno olandese - conferma il quotidiano sportivo - andrà via ma il PSV vuole 20 milioni cash e non prende in esame, per ora, il prestito con diritto. Chissà che in questo caso non sia Raiola, l'... Leggi su interdipendenza (Di sabato 31 luglio 2021) ' L'esterno olandese - conferma il quotidiano sportivo - andrà via ma il PSV vuole 20 milioni cash e non prende in esame, per ora, il prestito con diritto. Chissà che in questo caso non sia Raiola, l'...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - carlolaudisa : Ruggito #Inter: tutto su #Nandez. 2 milioni di differenza prima del summit decisivo con il #Cagliari .… - scommesse_it : Inter calciomercato, per Nandez la distanza col Cagliari è di 2 milioni - temafootball24 : Dopo il fallimento della trattativa per #Griezmann, l’ #AtleticoMadrid guarda in casa #Inter: interesse per… -