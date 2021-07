Calciomercato Lazio, si lavora al ritorno di Pereira: i dettagli (Di sabato 31 luglio 2021) Andreas Pereira ha fatto ritorno al Manchester United. Il brasiliano potrebbe però tornare presto alla Lazio Recentemente si è messo in mostra per un gol fantastico in amichevole tra Manchester United e Brentford, dimostrazione di come, al netto delle difficoltà riscontrate alla Lazio, Andreas Pereira sia un giocatore di qualità. Mai completamente integrato nel 352 di Simone Inzaghi, il brasiliano ha fatto ritorno ai Red Devils, ma il suo destino è ancora tutto da scrivere. Come riporta Rob Dawson, corrispondente per le due squadre di Manchester per ESPN, il classe ’96 potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Andreasha fattoal Manchester United. Il brasiliano potrebbe però tornare presto allaRecentemente si è messo in mostra per un gol fantastico in amichevole tra Manchester United e Brentford, dimostrazione di come, al netto delle difficoltà riscontrate alla, Andreassia un giocatore di qualità. Mai completamente integrato nel 352 di Simone Inzaghi, il brasiliano ha fattoai Red Devils, ma il suo destino è ancora tutto da scrivere. Come riporta Rob Dawson, corrispondente per le due squadre di Manchester per ESPN, il classe ’96 potrebbe ...

