Calciomercato Inter, l’Arsenal offre Lacazette per Lautaro: la situazione (Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato Inter: l’Arsenal continua a spingere per Lautaro Martinez e potrebbe mettere sul tavolo la carta Lacazette Lautaro Martinez è uno dei punti fermi dell’attacco dell’Inter ma non è esclusa una sua cessione nel caso arrivasse un’offerta irrinunciabile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Negli ultimi giorni si è parlato di un Interessamento dell‘Arsenal per l’argentino e, stando a quanto riporta The Athletic, i Gunners vorrebbero provare a inserire Lacazette nella trattativa. I ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021)continua a spingere perMartinez e potrebbe mettere sul tavolo la cartaMartinez è uno dei punti fermi dell’attacco dell’ma non è esclusa una sua cessione nel caso arrivasse un’offerta irrinunciabile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Negli ultimi giorni si è parlato di unessamento dell‘Arsenal per l’argentino e, stando a quanto riporta The Athletic, i Gunners vorrebbero provare a inserirenella trattativa. I ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli spinge per avere Pinamonti dell'#Inter in prestito - carlolaudisa : Ruggito #Inter: tutto su #Nandez. 2 milioni di differenza prima del summit decisivo con il #Cagliari .… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Inter, #Lautaro non rinnova ??? L' #AtleticoMadrid studia il colpo #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: l'Arsenal offre Lacazette per Lautaro, no dell'Inter: L'Arsenal spinge per Lautaro Martinez:...… -