Calciomercato Cagliari | giorni decisivi per il futuro di Godin

(Di sabato 31 luglio 2021), atteso un confronto trae la società per sciogliere gli ultimi dubbi sulDiego, rientrato ieri in Sardegna, è atteso dal direttore sportivo Stefano Capozucca per delineare le sorti del suocalcistico. Tra ile l’uruguaiano – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – è previsto un confronto già a partire da domani. Il difensore vuole capire se il suocon la maglia rossoblù potrebbe proseguire o se, viceversa, terminerebbe dopo una sola stagione. Intanto la ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter-Cagliari, ore calde: Nandez 'dista' 2 milioni. Lunedì si chiude? - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Bubu_Inter : RT @calciomercatoit: ?? - CagliariNews24 : Mercato #Cagliari, rossoblù sulle tracce del centrale #Palomino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Corriere dello Sport

...trattativa tra l'Inter e ilper Nahitan Nandez: l'uruguaiano è ancora in vacanza, ma c'è la data per il rientro in ItaliaPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ..., sorpresa per la Juventus in merito all'acquisizione di Kaio Jorge, secondo il ... GAZZETTA DELLO SPORT - Al centro della prima pagina odierna c'è Nandez del, il giocatore è da ...Barros Schelotto, ex allenatore del Boca Juniors e di Nahitan Nandez, ha parlato del calciatore del Cagliari obiettivo dell’Inter ...Inter, la redazione di Sport ha fatto sapere che sia Inter che Bayern Monaco hanno chiesto informazioni per Sergi Roberto del Barcellona.