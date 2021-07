Calcio: Serie A, oggi primo test Var dal nuovo centro di Lissone (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – La Lega Serie A ha annunciato che oggi pomeriggio è stato testato, in occasione della gara amichevole tra Atalanta e Pordenone, il centro Var centralizzato di Lissone. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali per consentirne l’omologazione, ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista grazie alla collaborazione di EI Towers e Hawk-Eye, consentendo un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro al Gewiss Stadium, e i suoi colleghi Simone Sozza (Var) e Bresmes Marco (Avar), operanti dalla sala ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – La LegaA ha annunciato chepomeriggio è statoato, in occasione della gara amichevole tra Atalanta e Pordenone, ilVar centralizzato di. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali per consentirne l’omologazione, ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista grazie alla collaborazione di EI Towers e Hawk-Eye, consentendo un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro al Gewiss Stadium, e i suoi colleghi Simone Sozza (Var) e Bresmes Marco (Avar), operanti dalla sala ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Mainz - Genoa 3 - 2: primo ko per Ballardini MAGONZA (GERMANIA) - Arriva la prima sconfitta nel precampionato del Genoa , battuto 3 - 2 dal Mainz in Germania, dopo una "strana" partita con quattro tempi da mezz'ora ciascuno. Pronti - via e ...

Rennes - Torino 1 - 0: esordio per Pjaca e Juric... espulso! RENNES (FRANCIA) - Sconfitta 1 - 0 con il Rennes per il Torino nella prima amichevole di spessore dei ragazzi di Ivan Juric , addirittura espulso per proteste a metà primo tempo. Nonostante Pjaca ...

Un sabato di grande calcio, mezza Serie A in campo Corriere dello Sport Calcio estivo: Monza-Juventus su Italia 1 Per i tanti appassionati che sono in “astinenza” dal calcio, sabato 31 luglio, Italia 1, alle ore 21, trasmetterà in diretta la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi tra il Monza e la J ...

Calcio: Serie A, oggi primo test Var dal nuovo centro di Lissone Condividi questo articolo:Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – La Lega Serie A ha annunciato che oggi pomeriggio è stato testato, in occasione della gara amichevole tra Atalanta e Pordenone, il Centro Var ce ...

