Calcio, Olimpiadi Tokyo: Giappone attende la Spagna in semifinale. Il Messico sfiderà il Brasile (Di sabato 31 luglio 2021) Nuova giornata di sfide per il torneo olimpico di Calcio che ha visto oggi la disputa dei quarti di finale al maschile. Tutti gli incontri si sono tenuti nella serata Giapponese (pomeriggio italiano), mentre le semifinali si svolgeranno giovedì prossimo. La serata Giapponese si è aperta con un netto successo da parte della Spagna che passa in semifinale vincendo 5-2 sulla Costa d’Avorio. Partita dominata dagli iberici che si contenderanno l’accesso alla finale per l’oro contro i Giapponesi. Continua infatti il sogno per i padroni di casa nel torneo maschile. Il Giappone ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Nuova giornata di sfide per il torneo olimpico diche ha visto oggi la disputa dei quarti di finale al maschile. Tutti gli incontri si sono tenuti nella seratase (pomeriggio italiano), mentre le semifinali si svolgeranno giovedì prossimo. La seratase si è aperta con un netto successo da parte dellache passa invincendo 5-2 sulla Costa d’Avorio. Partita dominata dagli iberici che si contenderanno l’accesso alla finale per l’oro contro isi. Continua infatti il sogno per i padroni di casa nel torneo maschile. Il...

