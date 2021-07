Calcio | Icardi si conferma al Psg | ‘non ci sono mai stati dubbi’

(Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – “Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non cimaidubbi. Allez Paris!”. Maurosu Instagram sial Paris Saint Germain fino alla scadenza del contratto (giugno 2024 ndr), smentendo le voci di mercato su un possibile ritorno in Serie A alla Juventus o alla Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Leicester vuole Correa, Demiral verso il Borussia Dortmund Mercato, contatti con Wanda Nara: è pista per la Roma. E la Juve pensa a Dzeko
Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – "Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non ci sono mai stati dubbi. Allez Paris!". Mauro Icardi su Instagram si conferma al Paris Saint Germain fino alla sca ...
Il campo estivo del Milan è stato un successo. A raccontarlo è Wanda al ritorno dall'esperienza estiva dei i suoi tre figli maschi. E quanti complimenti per loro!