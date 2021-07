Calcio | amichevoli oggi su SKY con Napoli | Cagliari | Atalanta | Genoa | Roma e Milan

(Di sabato 31 luglio 2021) Si è cominciato venerdì con la vittoria del Borussia Dortmund sul Bologna per 3-0, ma il piatto forte è previsto per sabato 31 luglio, quando saranno ben sette le partiteche Sky trasmetterà in diretta, con protagoniste altrettante formazioni di Serie A che proseguono la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.Tra le grandi del nostro, da non perdere le partite...

Advertising

Mingaball : RT @infobetting: Le #amichevoli di lusso di oggi: #BayernNapoli, #RomaSiviglia, #NizzaMilan, #MonzaJuve… - underoverbets : RT @infobetting: Le #amichevoli di lusso di oggi: #BayernNapoli, #RomaSiviglia, #NizzaMilan, #MonzaJuve - Mingaball : RT @infobetting: Le #amichevoli di lusso di oggi: #BayernNapoli, #RomaSiviglia, #NizzaMilan, #MonzaJuve - by_the_pool : RT @infobetting: Le #amichevoli di lusso di oggi: #BayernNapoli, #RomaSiviglia, #NizzaMilan, #MonzaJuve - infobetting : Le #amichevoli di lusso di oggi: #BayernNapoli, #RomaSiviglia, #NizzaMilan, #MonzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio amichevoli

Sky Sport

Ad Auronzo, nelle, è toccato a lui. Non a Radu, senatore del gruppo, ma che non ha mai voluto indossare la fascia per un carattere troppo fumantino. "Sergio" è un esempio professionale: da ...Sarà il primo vero test per i partenopei in seguito allegiocate a Dimaro contro i dilettanti della Bassa Anaunia e la Pro Vercelli. Saranno ancora tante, però, le assenze per il Napoli. ...Si è cominciato venerdì con la vittoria del Borussia Dortmund sul Bologna per 3-0, ma il piatto forte è previsto ...Negli anni della presidenza al Milan, la sfida con i bianconeri era il banco di prova per capire le ambizioni della stagione delle due squadre. Sabato 31 luglio, su Italia 1, alle ore 21.00, in dirett ...