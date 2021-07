Calcio, allarme in Uruguay: quattro atleti si sono tolti la vita nel 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) E’ il momento del lutto ma anche delle riflessioni in Uruguay. Il Calcio sudamericano piange la scomparsa di quattro calciatori uruguaiani, che si sono tolti la vita in questi mesi di 2021. E’ stata resa pubblica la morte dell’ex centrocampista Maxi Castro, 46 anni. Si tratta del terzo caso di suicidio dopo il 38enne Williams Martinez, difensore del Villa Teresa, e il 27enne terzino Emiliano Cabrera. Qualche mese fa, la stessa sorte è toccata invece all’ex attaccante Santiago Garcia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) E’ il momento del lutto ma anche delle riflessioni in. Ilsudamericano piange la scomparsa dicalciatori uruguaiani, che silain questi mesi di. E’ stata resa pubblica la morte dell’ex centrocampista Maxi Castro, 46 anni. Si tratta del terzo caso di suicidio dopo il 38enne Williams Martinez, difensore del Villa Teresa, e il 27enne terzino Emiliano Cabrera. Qualche mese fa, la stessa sorte è toccata invece all’ex attaccante Santiago Garcia. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Vezzali: 'Calcio in perdita già prima della pandemia, rischioso parlare di aiuti di Stato': Il Governo non raccogli… - TuttoSalerno : Il calcio italiano lancia il suo grido di allarme: 'Sostenete il sistema' - infoitsport : Un altro allarme del nostro calcio: 'Il Governo ci aiuti, adesso o mai più' - Hotaru_Tomoe78 : @Vetranovv Analisi perfetta. FIGC e Lega di A sono già a piangere col cappello in mano per chiedere sovvenzioni, la… - ILOVEPACALCIO : Un altro allarme nel nostro calcio: «Il governo ci aiuti, adesso o mai più» - Ilovepalermocalcio -