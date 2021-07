Bus precipitato a Capri | la moglie di Emanuele Melillo | autista morto nell’incidente | ha perso il bambino

(Di sabato 31 luglio 2021) Pochi giorni dopo la tragedia di, dove un minibus turistico èper 20 metri causando numerosi feriti e la morte dell’, arriva una nuova drammatica notizia legata all’evento. Ladell’unica vittima, incinta, hail. Viene riportato che avesse iniziato a sentirsi male dopo l’incidente. Bus di, dolore nel dolore per la famiglia dell’L’incidente del bus diè avvenuto intorno alle 11.30 di giovedì 22 luglio; l’autobus, ...

... dove un minibus, dopo avere sfondato una ringhiera, èsu uno stabilimento balneare di ... [INFO EMBED]: /fragment/topnews/primo - piano/2021/07/23/news/capri - un -- precipita - sulla - ...La fidanzata di Emanuele Melillo, Rosaria Ardita, ha perso il bambino che aspettava dal compagno Si aggiunge un'altra tragedia alla vicenda di Emanuele Melillo, l'autistacola Capri lo scorso 22 luglio. La compagna, Rosaria Ardita, che da lui aspettava un figlio da qualche mese, ha perso il bambino. La notizia arriva dall'avvocato che sta assistendo la ...Pochi giorni dopo la tragedia di Capri, dove un minibus turistico è precipitato per 20 metri causando numerosi feriti e la morte dell’autista, arriva una nuova drammatica notizia legata all’evento. La ...ANCONA - Attimi di paura questa mattina in via De Gasperi, dove un’anziana ha rischiato di precipitare nel parcheggio sottostante dopo un violento scontro con un autobus. L’auto ...