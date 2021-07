Bus precipitato a Capri, la compagna dell'autista morto perde il figlio: dolore senza fine (Di sabato 31 luglio 2021) La giovane - come riporta TgCom24 - ha iniziato a stare male subito dopo la tragedia. "I primi risultati dalle autopsie". Emanuele, vaccino e malore? La verità dietro alla morte dell'autista di Capri Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La giovane - come riporta TgCom24 - ha iniziato a stare male subito dopo la tragedia. "I primi risultati dalle autopsie". Emanuele, vaccino e malore? La verità dietro alla mortedi

Advertising

SILVIALUCISANO : RT @Libero_official: Subito dopo la tragedia, i malesseri. Il dramma: la compagna dell'autista del bus precipitato a #Capri colpita da un a… - Libero_official : Subito dopo la tragedia, i malesseri. Il dramma: la compagna dell'autista del bus precipitato a #Capri colpita da u… - asmario1927 : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, la compagna dell'autista Emanuele Melillo ha perso il bimbo di cui era in attesa - TeoloMassimo : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, la compagna dell'autista Emanuele Melillo ha perso il bimbo di cui era in attesa - Gazzettino : Bus precipitato a Capri, la compagna dell'autista Emanuele Melillo ha perso il bimbo di cui era in attesa -