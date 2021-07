Advertising

ETGazzetta : #Burruchaga: “Italia e Argentina, ora sfidatevi per #Maradona” @SW_SportWeek -

Ultime Notizie dalla rete : Burruchaga Italia

La Gazzetta dello Sport

Trentacinque anni. Ma è come se fosse ieri. Città del Messico, 29 giugno 1986, stadio Azteca. In campo Argentina e Germania per la finale del campionato del Mondo. A un quarto d'ora dalla fine l'...... segna Baresi , pareggia Serrizuela , Baggio realizza da par suo, ma ancheè preciso. De ... Sì, perché l'raschia il fondo del barile sia nella prima fase che negli ottavi di finale, ...Jorge Luis Burruchaga, ex calciatore argentino, è intervenuto ai microfoni di SportWeek per parlare del campionato italiano.Intervistato da SportWeek, Jorge Luis Burruchaga ha parlato del campionato italiano: "Negli ultimi anni il livello della Serie A è tornato a crescere ...