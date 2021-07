Bruxelles: Tribunale Ue conferma revoca immunità parlamentare Puigdemont, ex presidente Catalogna (Di sabato 31 luglio 2021) Ma la battaglia legale non è destinata a finire in tempi brevi: se la giustizia europea e le corti belghe dovessero dare un giudizio sfavorevole, Puigdemont potrebbe decidere di andare in Cassazione e, se necessario, anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Ma la battaglia legale non è destinata a finire in tempi brevi: se la giustizia europea e le corti belghe dovessero dare un giudizio sfavorevole,potrebbe decidere di andare in Cassazione e, se necessario, anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo L'articolo proviene da Firenze Post.

Ma la battaglia legale non è destinata a finire in tempi brevi: se la giustizia europea e le corti belghe dovessero dare un giudizio sfavorevole, Puigdemont potrebbe decidere di andare in Cassazione e ...

Tribunale Ue revoca immunità da eurodeputato a Puigdemont BRUXELLES - Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e dei suoi ex ministri ...

