Brucia la Sicilia, inferno vicino Catania: evacuate oltre 150 persone via mare – Il video (Di sabato 31 luglio 2021) La Sicilia continua a Bruciare. Nonostante il lavoro dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile sono ancora una trentina i roghi attivi sull'isola e, secondo il capo della Protezione Civile regionale, nei prossimi giorni, «la situazione peggiorerà». Nella serata di ieri 150 le persone bloccate in due villaggi turistici che, per fuggire dalle fiamme, si sono dirette verso la spiaggia dove sono state soccorse dalla Guardia Costiera con dei dei gommoni e successivamente trasbordate sulle motovedette e sono stati successivamente ospitati nel Palazzetto dello sport di piazza Spedini. A causa degli incendi è andato distrutto anche lo ...

