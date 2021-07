Bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi: trionfo a Tokyo 2020, 24esima medaglia per gli azzurri (Di sabato 31 luglio 2021) Altro Bronzo per l'Italia ai giochi olimpici di Tokyo 2020. A conquistare il podio nel sollevamento pesi è stato il siciliano Antonino Pizzolato. Il trionfo è avvenuto nella prova degli 81 kg, con una prestazione di altissimo livello: ha sollevato 365 kg nella somma dello strappo (165 kg, record italiano) e dello slancio (200 kg). L'oro è andato invece al cinese Lyu Xiaojun, 374 kg totali; mentre l'argento è stato conquistato dal dominicano Zacarias Bonnat Michel. Si tratta della 24esima medaglia olimpica per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Altroper l'Italia ai giochi olimpici di. A conquistare il podio nelè stato il siciliano. Ilè avvenuto nella prova degli 81 kg, con una prestazione di altissimo livello: ha sollevato 365 kg nella somma dello strappo (165 kg, record italiano) e dello slancio (200 kg). L'oro è andato invece al cinese Lyu Xiaojun, 374 kg totali; mentre l'argento è stato conquistato dal dominicano Zacarias Bonnat Michel. Si tratta dellaolimpica per ...

