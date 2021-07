Brickit | l' app che legge i mattoncini Lego e suggerisce che cosa costruire

(Di sabato 31 luglio 2021) Gli sviluppatori hanno memorizzato un numero enorme di vecchi set di: tutto il database è gratuito e già disponibile per iPhone e dopo l’estate anche per Android

Tom's Hardware Italia

L'si chiama, si trova sull'Store, è gratuita e non ha alcuna affiliazione diretta con Lego Group, ma si dice creata da fan dei mattoncini più famosi al mondo. Fare foto ai Lego e ...: scansiona i lego e ottieni suggerimenti per i tuoi progetti La nuovautilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere i singoli pezzi e suggerire possibili costruzioni. Basta ...Scattare una foto di mattoncini Lego disposti alla rinfusa e ottenere istruzioni di montaggio da un’app che ha riconosciuto i pezzi. Si chiama Brickit, è per iOS, ma sta per arrivare anche su Android.