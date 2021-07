“Breaking Bad”, morto l’attore della serie tv (Di sabato 31 luglio 2021) E’ morto per cause naturali, all’età di 85 anni, Saginaw Grant, nativo americano e attore della serie cult “Breaking Bad” Saginaw Grant (Getty Images)Si è spento serenamente nel sonno, all’età di 85 anni, per cause naturali, nella struttura assistenziale di Hollywood, in California, dove risiedeva, Saginaw Grant, prolifico attore caratterista e capo della Nazione “Sac & Fox” dell’Oklahoma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Verso l’addio Marco Bocci e Laura Chiatti. “Lui è andato via di casa” A rendere nota la ferale notizia è stato Lani Carmichael, portavoce e amico di lunga data di ... Leggi su ck12 (Di sabato 31 luglio 2021) E’per cause naturali, all’età di 85 anni, Saginaw Grant, nativo americano e attorecult “Bad” Saginaw Grant (Getty Images)Si è spento serenamente nel sonno, all’età di 85 anni, per cause naturali, nella struttura assistenziale di Hollywood, in California, dove risiedeva, Saginaw Grant, prolifico attore caratterista e capoNazione “Sac & Fox” dell’Oklahoma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Verso l’addio Marco Bocci e Laura Chiatti. “Lui è andato via di casa” A rendere nota la ferale notizia è stato Lani Carmichael, portavoce e amico di lunga data di ...

Advertising

br8colis : Marquei como visto Breaking Bad - 4x6 - Cornered - EnfimFelipe : @lilcosmicbitch assista, assista breaking bad imediatamente ?????? - f_depaoli : Ho voglia di riguardare Breaking Bad per la quarta volta. Posso? - glooit : Morto Saginaw Grant, l’attore Nativo Americano aveva recitato in Breaking Bad leggi su Gloo… - c0rcordivm : quel trend 'you're breaking up with me because' ma perché ho una bad sleep schedule nel senso che possiamo fare gra… -