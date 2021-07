Brave and beautiful, anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021: Cesur prima ferito, poi arrestato (Di sabato 31 luglio 2021) Adalet e Tahsin si sono sposati portando non poche polemiche in famiglia. La donna infatti sta cercando di trovare un nuovo equilibrio con Suhan, la figlia di Korludag. Bulent ha scoperto tutta la verità su Cahide e Hulya ma anche la verità sulla gravidanza e l’identità del padre del bambino sembra essere ormai molto vicina. Le due potrebbero presto ritrovarsi nei guai di fronte a tutta la famiglia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and beautiful. I nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 agosto 2021. Vi diciamo già che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Adalet e Tahsin si sono sposati portando non poche polemiche in famiglia. La donna infatti sta cercando di trovare un nuovo equilibrio con Suhan, la figlia di Korludag. Bulent ha scoperto tutta la verità su Cahide e Hulya ma anche la verità sulla gravidanza e l’identità del padre del bambino sembra essere ormai molto vicina. Le due potrebbero presto ritrovarsi nei guai di fronte a tutta la famiglia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledelle nuove puntate diand. I nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6. Vi diciamo già che ...

