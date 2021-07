Boxe, Olimpiadi Tokyo. Irma Testa: “Non ho avuto il tempo di cambiare tattica. Lasciato nulla al caso, bronzo che pesa” (Di sabato 31 luglio 2021) Irma Testa è la prima donna italiana ad aver raggiunto il podio Olimpico nella Boxe. Categoria fino ai 57 kili per la campana che in semifinale si è arresa alla temibile filippina Nesthy Petecio, ma Irma può comunque sorridere ed essere orgogliosa del risultato colto a Tokyo 2020. Dei piccoli dettagli le hanno impedito di accedere in finale, ma per il primo gradino del podio ci sarà tempo per la ventitreenne azzurra: “Per l’oro dovrò ancora allenarmi con la stessa intensità di questi anni. Non ho Lasciato nulla al caso sia ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)è la prima donna italiana ad aver raggiunto il podio Olimpico nella. Categoria fino ai 57 kili per la campana che in semifinale si è arresa alla temibile filippina Nesthy Petecio, mapuò comunque sorridere ed essere orgogliosa del risultato colto a2020. Dei piccoli dettagli le hanno impedito di accedere in finale, ma per il primo gradino del podio ci saràper la ventitreenne azzurra: “Per l’oro dovrò ancora allenarmi con la stessa intensità di questi anni. Non hoalsia ...

