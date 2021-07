Boxe, Irma Testa perde con la Petecio ?ma per la napoletana è storico bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) Irma Testa perde in semifinale nel torneo di Boxe ai Giochi di Tokyo 2020, categoria 54-57 kg. L'azzurra che vince la medaglia di bronzo, è stata sconfitta 4-1 ai punti dalla filippina... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 luglio 2021)in semifinale nel torneo diai Giochi di Tokyo 2020, categoria 54-57 kg. L'azzurra che vince la medaglia di, è stata sconfitta 4-1 ai punti dalla filippina...

