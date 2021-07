Bombola di ossigeno esaurita, muore durante il trasporto in ambulanza al Cardarelli di Napoli: aperta inchiesta (Di sabato 31 luglio 2021) Affetto da crisi respiratoria dovuta alla fibrosi polmonare di cui soffriva, era stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Da qui, era stato disposto il... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 luglio 2021) Affetto da crisi respiratoria dovuta alla fibrosi polmonare di cui soffriva, era stato trasportato inall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Da qui, era stato disposto il...

