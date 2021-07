Bollettino covid di sabato 31 luglio, in Lombardia 777 positivi (Di sabato 31 luglio 2021) Come di consueto, nel pomeriggio di sabato 31 luglio sono arrivati i dati relativi al Bollettino quotidiano sulla pandemia covid. I nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono stati 777 su ... Leggi su milanotoday (Di sabato 31 luglio 2021) Come di consueto, nel pomeriggio di31sono arrivati i dati relativi alquotidiano sulla pandemia. I nuoviin, nelle ultime 24 ore, sono stati 777 su ...

Advertising

repubblica : Covid. Il bollettino di oggi: 6.513 nuovi casi e 16 morti, tasso di positivita' al 2,45 per cento - Agenzia_Italia : Covid: in Italia 6.513 casi e 16 morti, il tasso di positività cala al 2,4% - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - infoitinterno : Covid-19, 471 nuovi contagi e 2 decessi: il bollettino - infoitinterno : Bollettino covid di sabato 31 luglio, in Lombardia 777 positivi -