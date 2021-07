Bollettino coronavirus Italia di oggi: contagi calano in Lazio, Veneto e Toscana (Di sabato 31 luglio 2021) il contagi e morti in Italia di oggi, sabato 31 luglio 2021 . Questi i dati nelle regioni. I dati in Piemonte L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 229 nuovi casi di persone risultate ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021) ile morti indi, sabato 31 luglio 2021 . Questi i dati nelle regioni. I dati in Piemonte L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 229 nuovi casi di persone risultate ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - bizcommunityit : Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 31 luglio. Dati Coronavirus delle regioni - ASTI_News : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, guariti e decessi in provincia di… - Gazzettino : Bollettino coronavirus 31 luglio Italia: contagi calano in Piemont... - ilquotidianoweb : Bollettino #coronavirus in #Calabria, sono 122 i nuovi positivi con un tasso sui tamponi del 6,44% -