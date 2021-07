Bogliolo, Olivieri e Pedroso: tre ostacoliste azzurre in semifinale (Di sabato 31 luglio 2021) Non solo il disco - record di Daisy Osakue: anche il bilancio azzurro della mattinata della seconda giornata di gare è positivo. Sono tre le promosse (tutte ostacoliste) alle semifinali a ventiquattro. Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Non solo il disco - record di Daisy Osakue: anche il bilancio azzurro della mattinata della seconda giornata di gare è positivo. Sono tre le promosse (tutte) alle semifinali a ventiquattro.

Ultime Notizie dalla rete : Bogliolo Olivieri A Tokyo Quadarella di bronzo. Deludono judo e tiro a volo Passano in semifinale Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso nei 400 ostacoli.

Bogliolo, Olivieri e Pedroso: tre ostacoliste azzurre in semifinale Missione compiuta per Luminosa Bogliolo nei 100 e per Linda Olivieri e Yadis Pedroso nei 400. Bogliolo ? La ligure, nella seconda di sei batterie (passano le prime tre più sei ripescate) è terza in ...

Bogliolo, Olivieri e Pedroso: tre ostacoliste azzurre in semifinale La Gazzetta dello Sport A Tokyo Quadarella di bronzo. Deludono judo e tiro a volo Ventunesima medaglia per l'Italia e grande soddisfazione per la nuotatrice che ha saputo superrae la delusione per la prestazione nei 1.500 metri condizionata da una gatroenterite che aveva colpito l' ...

Bogliolo, Olivieri e Pedroso: tre ostacoliste azzurre in semifinale La mattinata azzurra, oltre al record nel disco della Osakue, regala tre promozioni tra le migliori 24. Luminosa fa 12”93 nei 100, Linda e Yadis 55”54 (personale eguagliato) e 55”57 (stagionale) nei 4 ...

