Blitz di CasaPound davanti alla sede dell’Aifa | «Verità per De Donno | la sua morte ha dei responsabili e dei mandanti chiari»

(Di sabato 31 luglio 2021) Intorno alle 17 alcuni attivisti disi sono resi protagonisti di un atto dimostrativo sotto ladell’Agenzia italiana per il farmaco, in via del Tritone, nel centro della Capitale. Qui hanno srotolato uno striscione sul quale, a caratteri cubitali e con il consueto font, è comparsa la scritta: «per De», l’ex primario di pneumologia dell’ospedale di Mantova trovato senza vita nella sua casa di Eremo di Curtatone, dopo essersi impiccato. Il dottor Giuseppe Deè stato il pioniere della terapia a base di plasma iperimmune contro il Coronavirus e sul suo caso la procura di ...

"'Verità per De Donno', questo il testo dello striscione esposto durante ilche ha visto una cinquantina di militanti direcarsi in via del Tritone, sotto la sede dell'Aifa, che ...Con la sua azione dimostrativa- che oggi è presente in diverse piazze italiane per manifestare contro il Green Pass - chiede "verità" e sostiene che "lo stop alla ricerca sul plasma ...Una cinquantina di militanti hanno manifestato per chiedere di fare luce sulla morte dell'ex primario di Mantova, 'padre' delle ricerche sul plasma iperimmune. "Si è scontrato con affarismo e speculaz ...Roma. "'Verità per De Donno', questo il testo dello striscione esposto durante il blitz che ha visto una cinquantina di militanti di CasaPound ...