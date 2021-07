“Blackout Love” | perché abbiamo bisogno di eroine come Valeria

(Di sabato 31 luglio 2021) “” è un film fresco, dinamico ed esplosivo che con un simpatico, quanto surreale, pretesto, ci catapulta nell’occhio di quel ciclone che è la vita della protagonista,(Anna Foglietta). Lache conosciamo si lascia vivere, sembra schiacciata dalla vita. Eppure ci scopriamo a pensare che sia l’eroina di cui. La prima opera di Francesca Marino ci porta infatti per 1h33 oltre il male gaze (sguardo maschile), per presentarci una protagonista “difettosa”, vendicativa, decisamente incapace di gestire la propria vita e i suoi rapporti con gli altri. ...

sharaaaw : buttato 1 ora e mezza della mia vita con Blackout Love. che nervoso, porcodio. - TanaCobra : Pensavo fosse amore invece era un calesse? In questo caso, pensavo fosse una commedia invece era un incubo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackout Love

Game Legends

E se avessimo l'opportunità di riscrivere il passato? Si sviluppa a partire da questa premessa "" della regista Francesca Marino . Il film lascia poco spazio alla Valeria seduttrice di ...Sarà difficile guardarli tutti in un weekend? Sì ma non impossibileCosa fareste se il vostro ex tornasse da voi con la convinzione di stare ancora insieme a voi? Mentre provate a ...Eccoci di nuovo all’appuntamento del venerdì con le 3 cose che vi consiglio di guardare in streaming nel weekend ?? Questa settimana è il turno di 3 film. Sarà difficile guardarli tutti in un weekend?Fotografa da anni, ora regista debuttate, figlia d’arte con il timore di averne ereditato i vantaggi annessi, la regista esordisce con un’anti rom-com, ‘Blackout Love’ starring Anna Foglietta. Ma sogn ...