"Black Widow" su Disney+, e Scarlett gli fa causa (Di sabato 31 luglio 2021) Visto “Black Widow”, con la supereroina Scarlett Johansson? E dove l’avete visto, al cinema o su Disney+, con il sovrapprezzo di 20 euro? Se avete scelto la visione casalinga, non a buon mercato ma ammortizzabile per gruppi di amici o famiglie numerose con schermo gigante, avete sottratto a Scarlett Johansson la sua percentuale sugli incassi al botteghino. L’attrice ha trovato il fatto sconveniente e giovedì scorso ha mandato gli avvocati alla Los Angeles Superior Court per far causa alla Disney. Rottura di contratto, sostiene l’attrice: quando fu stipulato (i film con gli effetti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Visto “”, con la supereroinaJohansson? E dove l’avete visto, al cinema o su, con il sovrapprezzo di 20 euro? Se avete scelto la visione casalinga, non a buon mercato ma ammortizzabile per gruppi di amici o famiglie numerose con schermo gigante, avete sottratto aJohansson la sua percentuale sugli incassi al botteghino. L’attrice ha trovato il fatto sconveniente e giovedì scorso ha mandato gli avvocati alla Los Angeles Superior Court per faralla Disney. Rottura di contratto, sostiene l’attrice: quando fu stipulato (i film con gli effetti ...

