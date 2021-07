Black Widow: la reazione infastidita di Kevin Feige alla causa di Scarlett Johansson (Di sabato 31 luglio 2021) Kevin Feige sarebbe infastidito ed imbarazzato per l'uscita in streaming di Black Widow e per la situazione creatasi tra la Disney e Scarlett Johansson. Kevin Feige ha invitato la Disney a risolvere quanto prima la delicata disputa con Scarlett Johansson. Il presidente dei Marvel Studios sarebbe infastidito ed imbarazzato per la decisione di far uscire Black Widow in streaming e per la successiva causa intentata dalla star del film. Continua a far discutere ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 luglio 2021)sarebbe infastidito ed imbarazzato per l'uscita in streaming die per la situazione creatasi tra la Disney eha invitato la Disney a risolvere quanto prima la delicata disputa con. Il presidente dei Marvel Studios sarebbe infastidito ed imbarazzato per la decisione di far uscirein streaming e per la successivaintentata dstar del film. Continua a far discutere ...

