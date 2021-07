Bill Cosby, il documentario sull’attore si farà: la Major condurrà il progetto (Di sabato 31 luglio 2021) Negli ultimi anni, era stato annunciato un documentario sulla vita di Bill Cosby. L’attore ha dichiarato di volersi rimettere in gioco e di voler raccontare la sua storia anche tramite la scrittura di un’autobiografia. Sembra, però, che il progetto non stia andando avanti e che rischi di non essere portato a termine dalla Lionsgate. Al contrario, pare che sia in sviluppo una docu-serie prodotta dalla Major. Le informazioni a riguardo sono ancora poche, ma sicuramente verrà dato rilievo al periodo che il comico ha trascorso in prigione. Alla veneranda età di 84 anni, Bill ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 luglio 2021) Negli ultimi anni, era stato annunciato unsulla vita di. L’attore ha dichiarato di volersi rimettere in gioco e di voler raccontare la sua storia anche tramite la scrittura di un’autobiografia. Sembra, però, che ilnon stia andando avanti e che rischi di non essere portato a termine dalla Lionsgate. Al contrario, pare che sia in sviluppo una docu-serie prodotta dalla. Le informazioni a riguardo sono ancora poche, ma sicuramente verrà dato rilievo al periodo che il comico ha trascorso in prigione. Alla veneranda età di 84 anni,...

