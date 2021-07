Berlusconi vuole il vaccino obbligatorio per i prof Salvini è contrario – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente di Forza Italia Silvioilcontro Covid-19 peressori e medici. E lo dice alla Festa della Lega di Milano Marittima mentre viene intervistato da Bruno Vespa e subito dopo che Matteoaveva detto no all’obbligo durante il suo intervento a In Onda su La7. Il Cavaliere si presenta in collegamento telefonico ed esordisce ricordando l’alleanza con il Carroccio: «Mi spiace di non poter essere con voi in un luogo dove ho lavorato molte estati. Con la Lega ho un rapporto quasi trentennale, abbiamo fatto grandi cose in dieci anni al ...