Bergamo | sabato di manifestazioni | prima i familiari delle vittime Covid | poi i “No Green pass”

(Di sabato 31 luglio 2021). Da una parte chi ha perso un proprio caro a causa del, dall’altra i No vax chi si oppone alle misure per contenere i contagi e sconfiggere il virus.(31 luglio) diin città, entrambe di protesta ma dai toni opposti. Alla 10.30, in piazza Matteotti, di fronte al Comune, è in programma la manifestazione deidel coronavirus (Gruppo formatosi in seguito allo scioglimento del comitato Noi denunceremo). Alla base della mobilitazione ci sono gli emendamenti approvati nelle scorse settimane dalle commissioni ...

Advertising

Daniele20052013 : Maehle si allena in gruppo. Sabato il Pordenone a Bergamo - - AltraComo : Rifondazione: domani, sabato 31 luglio saremo a Bergamo con i parenti delle vittime della pandemia, contro le commi… - UnitaNews : Rifondazione: il 31 luglio a Bergamo con i parenti delle vittime della pandemia, contro le commissioni di inchiesta… - quasisale : RT @orobieit: Se volete mettervi alla prova ecco la '#Magut #race'. La pazza e goliardica corsa, unica al mondo, con un sacco di cemento in… - StefanoAndriano : RT @orobieit: Se volete mettervi alla prova ecco la '#Magut #race'. La pazza e goliardica corsa, unica al mondo, con un sacco di cemento in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sabato

BergamoNews.it

La nostra nazione infatti sarà interessata per lo più dal nord, dove trae domenica si ... con un massiccio coinvolgimento anche delle pianure; coinvolte anche Torino, Milano,, Brescia, ......non perdere le partite didella Roma , impegnata a Faro, in Portogallo, contro gli spagnoli del Siviglia; del Milan , in casa dei francesi del Nizza ; dell' Atalanta , che ospiterà a...Quanti e quali storie cela il Campanone: scoprile tutte! Un pomeriggio per gli amanti delle viste panoramiche in compagnia di una guida del Museo delle storie di Bergamo. Di scalino in scalino, alla s ...La programmazione live di Sky Sport anche in streaming su NOW Sabato 31 luglio. Ore 15.30: Augsburg-Cagliari , Sky Sport Football (telecronaca Stefano Locatelli) Ore 15.30: Bayern ...