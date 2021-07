Bergamo | al Donizetti e al Sociale solo con Green pass

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 luglio 2021)necessario per una serie di spazi pubblici dal 6 agosto:si prepara. Alla luce di quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, relativo a “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, la Fondazione Teatrocomunica che, a partire da venerdì 6 agosto, l’accesso agli spazi aperti al pubblico gestiti dalla stessa (Teatro, Teatroe Casa Natale di Gaetano) sarà consentito esclusivamente ai soggetti ...