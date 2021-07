Bennacer positivo al Covid-19: il comunicato del Milan (Di sabato 31 luglio 2021) Ismael Bennacer è risultato positivo al Covid-19: ecco il comunicato del Milan con la notizia e la mancata convocazione per il Nizza Il Milan comunica la positività al Covid-19 di Bennacer. «AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Ismaelè risultatoal-19: ecco ildelcon la notizia e la mancata convocazione per il Nizza Ilcomunica la positività al-19 di. «ACcomunica che Ismaëlnon è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultatoa un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa ...

