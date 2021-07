Belotti Milan | ritorno di fiamma | i rossoneri studiano il colpo

(Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato, rispunta il nome di: ipotesi arrivo a parametro zero tra un anno, Maldini studia ilPotrebbe esserci ilnel futuro di Andrea: lo riferisce Tuttosport, secondo cui il Gallo ha rifiutato lo Zenit che aveva raggiunto l’accordo col Torino sulla base di trenta milioni di euro. Inoltreha risposto picche all’offerta di rinnovo di Cairo, un contratto fino al 2026 a quattro milioni di euro all’anno. Ilpotrebbe dunque bloccarlo a parametro zero a giugno 2022 quando scadrà il suo contratto col Torino e quando i ...

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/Nizza (risultato live 0 - 0) streaming video e ... anche se i granata aspettano sempre di recuperarein attacco. Il capitano dovrà però ......di giocatori transalpini in rosa potrebbe far propendere ancora di più il giocatore verso il. ... L'acquisto di Shomurodov complica, però, il futuro dicon l'attaccante del Torino, a lungo ...Calciomercato Milan, rispunta il nome del Gallo Belotti: ipotesi arrivo a parametro zero tra un anno, Maldini studia il colpo Potrebbe esserci il Milan nel futuro di Andrea Belotti: lo riferisce Tutto ...Il Torino ha offerto a Belotti un ingaggio importante, ma il “Gallo” non ha ancora dato una risposta. Non è da escludere, dunque, che possa lasciare il club granata subito o ...