Be Klaire | in arrivo il nuovo singolo

(Di sabato 31 luglio 2021) BARI – Il quattordicenne barese Be, musicista e autore, è davvero un artista da scoprire. I suoi ispiratori sono Lady Gaga, Marilyn Manson e Lana Del Rey per il loro modo unico di abbattere qualsiasi tipo di barriera, utilizzando la loro musica come strumento di valorizzazione delle diversità del nostro tempo. Bepossiede un animo gentile, una sensibilità fuori dal comune ed una capacità innata di provare empatia e questo lo contraddistingue, la sua voce profonda trasporta chi lo ascolta in paessaggi onirici fatti di luce e ombra, di redenzione e peccato. Beinizia a suonare la chitarra a 5 anni e da li non smetterà ...