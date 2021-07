BCT Music Festival: l’Ofb colora l’imbrunire di Camposauro (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamposauro (Bn) – L’Orchestra Filarmonica di Benevento ha aperto ufficialmente la prima edizione del BCT Music Festival. Nello splendido scenario di Camposauro i Musicisti beneventani hanno fatto risuonare le note di alcuni capolavori del cinema spaziando dalle colonne sonore più celebri di Ennio Morricone a quelle di Nicola Piovani, strizzando l’occhio al piccolo schermo, come nel caso della sigla della nota serie televisiva Game of Thrones, e ai videogiochi con il tema di Super Mario Bros. Le rivisitazioni dei brani di Edith Piaf (La vie en rose), dei Queen (Bohemian ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’Orchestra Filarmonica di Benevento ha aperto ufficialmente la prima edizione del BCT. Nello splendido scenario diisti beneventani hanno fatto risuonare le note di alcuni capolavori del cinema spaziando dalle colonne sonore più celebri di Ennio Morricone a quelle di Nicola Piovani, strizzando l’occhio al piccolo schermo, come nel caso della sigla della nota serie televisiva Game of Thrones, e ai videogiochi con il tema di Super Mario Bros. Le rivisitazioni dei brani di Edith Piaf (La vie en rose), dei Queen (Bohemian ...

