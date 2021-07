Bayern Monaco-Napoli | tegola per Spalletti | brutto infortunio

(Di sabato 31 luglio 2021)per Adam Ounas. L’attaccante azzurro ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con Richards. Guai in vista per Lucianoed il suo. Nell’amichevole appena conclusa contro ilall’Allianz Stadium, il tecnico azzurro perde uno dei suoi giocatori. Si è fatto male, infatti, l’attaccante Adam Ounas. Entrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - tcm24com : Amichevoli: Grande successo per il Napoli, 3-0 al Bayern Monaco #napoli #bayern monaco #amichevole - AConan_Doyle : Il Napoli ha battuto 3-0 il Bayern Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

DI BAVIERA (GERMANIA) - E' solo calcio d'estate, ma i segnali sono incoraggianti, molto incoraggianti. Vincere in casa delnon succede tutti i giorni, il Napoli ci riesce in amichevole addirittura 3 - 0 e torna a casa con tanta consapevolezza delle proprie qualità. Il grande protagonista all'Allianz Arena è ...LIVE - Il Napoli sfida ilall'Allianz Arena nella prima amichevole internazionale del precampionato. Segui con noi la diretta testuale. Finisce qui, trionfo Napoli all'Allianz Arena: è 0 - 3!! 85' GOL! ...I video con gli highlights di Bayern Monaco-Napoli, amichevole precampionato di prestigio andata in scena all’Allianz Arena. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dalla Baviera con una bella ...Amichevoli Serie A: buona la prima per Napoli e Atalanta, che Osimhen. L'attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta contro il Bayern.