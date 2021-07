Bayern Monaco-Napoli | formazioni | orario e diretta tv dell’amichevole

(Di sabato 31 luglio 2021) Un test importante e ricco di significati per entrambe le compagini. Ilcampione di Germania di Julian Nagelsmann ospita all’Allianz Arena il nuovodi Luciano Spalletti in un match davvero affascinante. I tedeschi inizieranno prima degli italiani il campionato di Bundesliga e, certamente, la preparazione atletica sarà dalla parte dei padroni di casa che, in questa gara dal sapore europeo, vorranno ben figurare. Di contro, i partenopei sono ancora in via sperimentale, con il mister toscano che non schiererà (al pari del dirimpettaio) la formazione titolare. Certamente, l’incontro in Baviera riuscirà a regalare delle ...

Oggi ci sarà il primo test internazionale, quello contro ilall'Allianz Arena, adi Baviera. L'evento sarà trasmesso oggi, sabato 31 luglio, su Sky Sport, Canale 251, in pay per ...Oggi pomeriggio il Napoli sarà impegnato nel suo primo test internazionale. Gli azzurri sfideranno ilall'Allianz Stadium. La sfida prenderà il via alle ore 16 e 30, cioè questo pomeriggio. La partita sarà visibile sull'emittente satellitare Sky, in pay - per - view al canale 251; il ...Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione sui convocati del Napoli per l’amichevole di oggi contro il Bayern Monaco. In particolare, tra i convocati figurano Contini e Luper ...La partita Bayern Monaco - Napoli del 31 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della amichevole stagionale dei partenopei ...