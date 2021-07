(Di sabato 31 luglio 2021) Ie glidi0-3. Amichevoledi prestigio per glidi SPalletti, all’Allianz Arena. I partenopei tornano dalla Baviera con una bella prestazione, che ha consentito aldi battere 0-3 il. Da sottolineare il fatto che i tedeschi hanno cominciato il secondo tempo con ben otto nuovi innesti, tutti giovanissimi. Ciò comunque non toglie meriti al, che vince con merito grazie alla doppietta di uno scatenato Osimhen e con i bel ...

Advertising

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #Napoli, sconfitto il #BayernMonaco in amichevole grazie ad una doppietta di #Osimhen - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - TutelaMagliaNA : RT @RaffaeleDeSa: Un grande #Napoli travolge 3-0 il Bayern nella prima amichevole di lusso. Eccezionale la prova degli azzurri, trascinati… - ShayTweeter : RT @napolipiucom: Bayern Monaco-Napoli 0-3: Video e Highlights dell’amichevole precampionato degli azzurri #BayernMonacoNapoli #hilights #… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

NAPOLI - Una grandissima prestazione quella di Adam Ounas nella vittoria del Napoli (3 - 0) in casa del, funestata però dall'infortunio che ha fatto uscire nel finale il franco - algerino dopo due assist . A rendere note le condizioni del calciatore ci ha pensato il Napoli con questo ...Un Napoli in grandissimo stato di forma. La squadra di mister Spalletti ha battuto in amichevole ilcon un netto 0 - 3 grazie alla doppietta di Victor Osimhen ed al bellissimo gol di Macach. Certo si tratta di calcio estivo, e i tifosi ne sono consapevoli. Ma riuscire a battere una ...Video e highlights Bayern Monaco-Napoli 0-3. La squadra di Spalletti vince con merito grazie alla doppietta di Osimhen e il gol di Machach.Splendido successo del Napoli contro il Bayern Monaco. All’Allianz Arena gli azzurri stendono i tedeschi con un secco 3-0. Matteo Politano, in campo per 60 minuti prima di essere rimpiazzato da Ounas, ...