Bayern, i tifosi insorgono dopo la sconfitta contro il Napoli: “#nagelsmannout” (Di sabato 31 luglio 2021) Il magro bottino di tre sconfitte e un pareggio nel precampionato provoca i primi malumori tra i tifosi del Bayern Monaco, soprattutto nei confronti del tecnico tedesco Julian Nagelsmann, personaggio già poco amato dai supporter bavaresi per i suoi trascorsi con la maglia del Monaco 1860. In particolare, dopo la debacle di oggi contro il Napoli (3-0 a favore degli azzurri) il popolo dei sostenitori del club Campione di Germania si è scatenato contro l’allenatore, facendo girare “#nagelsmannout” sui vari social. Foto: Twitter Nagelsmann L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Il magro bottino di tre sconfitte e un pareggio nel precampionato provoca i primi malumori tra idelMonaco, soprattutto nei confronti del tecnico tedesco Julian Nagelsmann, personaggio già poco amato dai supporter bavaresi per i suoi trascorsi con la maglia del Monaco 1860. In particolare,la debacle di oggiil(3-0 a favore degli azzurri) il popolo dei sostenitori del club Campione di Germania si è scatenatol’allenatore, facendo girare “” sui vari social. Foto: Twitter Nagelsmann L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

infoitsport : Bayern-Napoli, Spalletti show in panchina: il gesto che scatena i tifosi - Foto - lojoviciano : RT @murodanesekjae2: So cosa provano i tifosi del napoli dopo aver battuto il bayern, questa partita mi fece credere di aver finalmente una… - cn1926it : L’assurda polemica dei tifosi del #Bayern dopo la sconfitta contro il #Napoli - belottiano : RT @murodanesekjae2: So cosa provano i tifosi del napoli dopo aver battuto il bayern, questa partita mi fece credere di aver finalmente una… - cn1926it : Il successo estivo del #Napoli e quella curiosa coincidenza che fa sognare i tifosi -