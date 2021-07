Battaglia contro il reddito di cittadinanza: Renzi lavora al referendum per l’abolizione (Di sabato 31 luglio 2021) Matteo Renzi continua ad infiammare il dibattito politico e questa volta il tema è il reddito di cittadinanza, una misura elettorale dei grillini che ha favorito l’assistenzialismo a discapito di chi lavora. Tant’è che il leader di Italia viva ad Assisi, durante al presentazione del suo libro controcorrente, ha riaffermato “l’idea che la gente deve soffrire… rischiare, provare, correre, giocarsela”. “Bisogna sudare ragazzi, i nostri nonni hanno fatto l’Italia spaccandosi la schiena, non prendendo i sussidi dallo Stato”. L’ex premier porta avanti la Battaglia contro il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 31 luglio 2021) Matteocontinua ad infiammare il dibattito politico e questa volta il tema è ildi, una misura elettorale dei grillini che ha favorito l’assistenzialismo a discapito di chi. Tant’è che il leader di Italia viva ad Assisi, durante al presentazione del suo librocorrente, ha riaffermato “l’idea che la gente deve soffrire… rischiare, provare, correre, giocarsela”. “Bisogna sudare ragazzi, i nostri nonni hanno fatto l’Italia spaccandosi la schiena, non prendendo i sussidi dallo Stato”. L’ex premier porta avanti lail ...

