Basket | pagelle Italia-Nigeria 90-81 | Melli con il timbro del capitano Pajola gioca da veterano | Gallinari ancora in sofferenza

(Di sabato 31 luglio 2021) L’Italbaket si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Decisiva la vittoria contro laper 90-81 al termine di una partita diffiicle e che gli azzurri hanno fatto loro nell’ultimo quarto. La squadra di Meo Sacchetti è tra le migliori otto e continua il suo sogno. Qui di seguito ledel match. LEDELL’Marco Spissu s.v: non entra in campo Nico Mannion 7: era 0/4 dall’arco prima di mettere la tripla che ha fatto impazzire una nazione intera e ha portato l’ai quarti di finale. Il ghiaccio nelle vene poi dalla lunetta, colpi da fuoriclasse in una ...

Cosa deve fare l'Italia per battere la Nigeria e accedere ai quarti - finali nel torneo di basket in questa Olimpiade? Deve evitare i piccolissimi errori che sono stati costosi contro l'...le pagelle di ...L'Italbaket si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Decisiva la vittoria contro la Nigeria per 90-81 al termine di una partita diffiicle e che gli azzurri hanno fatto loro ne ...Tonut 6.5 – 6 punti nel primo quarto, 10 alla fine, con "zingarate" che sono ossigeno per i compagni Resta il fatto che, nel quarto quarto, garantisce ai compagni una serie di seconde occasioni decisi ...