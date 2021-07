Basket, Olimpiadi Tokyo: Kevin Durant supera Carmelo Anthony come miglior marcatore degli Stati Uniti a cinque cerchi (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovo record per Kevin Durant all’interno di Team USA. La superstar dei Brooklyn Nets, che proprio con la maglia americana vinse i Mondiali 2010 e poi le Olimpiadi 2012 e 2016, in entrambi i casi mostrando l’immensità del suo talento, ha superato Carmelo Anthony come miglior marcatore della storia della selezione degli Stati Uniti ai Giochi. Lo ha fatto contro la Repubblica Ceca: una sua tripla gli è valsa il superamento dei 336 punti di “Melo”: gliene bastavano ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovo record perall’interno di Team USA. La superstar dei Brooklyn Nets, che proprio con la maglia americana vinse i Mondiali 2010 e poi le2012 e 2016, in entrambi i casi mostrando l’immensità del suo talento, hatodella storia della selezioneai Giochi. Lo ha fatto contro la Repubblica Ceca: una sua tripla gli è valsa ilmento dei 336 punti di “Melo”: gliene bastavano ...

