Basket, Olimpiadi Tokyo: Italia, il sorteggio non sarà da testa di serie. USA miglior seconda, gli scenari (Di sabato 31 luglio 2021) A seguito della roboante vittoria di Team USA sulla Repubblica Ceca, si sono ulteriormente definiti gli aspetti legati al sorteggio che, domani, definirà completamente i quarti di finale del torneo maschile. In particolare, proprio gli Stati Uniti guidati da Gregg Popovich, con questo successo, si sono assicurati due importanti cose. Innanzitutto, gli americani si sono assicurati in questa maniera il secondo posto nel girone A, dietro alla Francia che li ha battuti nel primo confronto. Soprattutto, però, il nettissimo 119-84 della vittoria fa sì che Team USA sia automaticamente all'interno delle teste di serie: nessun'altra squadra può infatti diventare ...

