Basket, Nicolò Melli: “Oggi siamo venuti fuori con grande carattere. Ho sempre detto che l’Italia aveva qualcosa di speciale” (Di sabato 31 luglio 2021) Nicolò Melli è un uragano di soddisfazione: l’Italia è ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, riprendendosi questo palcoscenico a 17 anni da quell’ultima apparizione che poi significò medaglia d’argento. Il capitano della Nazionale di Meo Sacchetti si è espresso ad Eurosport in merito alle sue ragioni della felicità. Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato anche stasera di essere una bella squadra. Abbiamo fatto un primo quarto clamoroso pronti via, sparati. Poi siamo stati lì, abbiamo sofferto, li abbiamo riagganciati, siamo tornati sotto, poi abbiamo vinto bene. Questo è ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)è un uragano di soddisfazione:è ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, riprendendosi questo palcoscenico a 17 anni da quell’ultima apparizione che poi significò medaglia d’argento. Il capitano della Nazionale di Meo Sacchetti si è espresso ad Eurosport in merito alle sue ragioni della felicità. Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato anche stasera di essere una bella squadra. Abbiamo fatto un primo quarto clamoroso pronti via, sparati. Poistati lì, abbiamo sofferto, li abbiamo riagganciati,tornati sotto, poi abbiamo vinto bene. Questo è ...

