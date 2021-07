Barcellona, Messi ha chiesto Romero: la situazione (Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: anche il Barcellona sarebbe sulle tracce di Romero e sarebbe stato proprio Messi a chiederne l’acquisto Cristian Romero è uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Sul difensore dell’Atalanta c’è forte il pressing del Tottenham, ma sotto traccia ci starebbe lavorando anche il Barcellona. I blaugrana, nel caso in cui la Dea dovesse aprire al prestito con obbligo di riscatto, si fionderebbero infatti sul calciatore. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’acquisto di Romero sarebbe stata una esplicita richiesta di Lione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: anche ilsarebbe sulle tracce die sarebbe stato proprioa chiederne l’acquisto Cristianè uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Sul difensore dell’Atalanta c’è forte il pressing del Tottenham, ma sotto traccia ci starebbe lavorando anche il. I blaugrana, nel caso in cui la Dea dovesse aprire al prestito con obbligo di riscatto, si fionderebbero infatti sul calciatore. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’acquisto disarebbe stata una esplicita richiesta di Lione ...

