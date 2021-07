"Baccanti" di Euripide e "Nuvole" di Aristofane sono gli spettacoli che saranno allestiti nella splendida cornice dello storico Teatro Greco di Siracusa (Di sabato 31 luglio 2021) Un momento delle “Baccanti di Euripide (foto di Michele Pantano). nella splendida cornice dello storico Teatro tornano in scena, come da tradizione, i capisaldi della tragedia e della commedia greca. I prossimi appuntamenti sono:– Baccanti di Euripide (fino al 20 agosto) per la regia di Carlus Padrissa (uno dei sei direttori della Fura dels Baus), che vede in scena Lucia Lavia, Linda Gennari e Antonello Fassari. Lucia Lavia in momento delle “Baccanti” di ... Leggi su iodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Un momento delle “di(foto di Michele Pantano).tornano in scena, come da tradizione, i capisaldi della tragedia e della commedia greca. I prossimi appuntamenti:–di(fino al 20 agosto) per la regia di Carlus Padrissa (uno dei sei direttori della Fura dels Baus), che vede in scena Lucia Lavia, Linda Gennari e Antonello Fassari. Lucia Lavia in momento delle “” di ...

