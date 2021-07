Autostazione di Avellino, Consiglio di Stato “ferma” Co.Ge.Pa (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora uno stop al cantiere dell’Autostazione. Il terzo in meno di un anno. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la sentenza del TAR, ribaltando la decisione di primo grado della giustizia amministrativa, che aveva riammesso la Co.Ge.Pa. – società appaltatrice – negli elenchi dei fornitori, preStatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”). «Non c’è pace per l’Autostazione di Avellino. A marzo 2020 il lockdown. Quindi prima l’interdittiva di ottobre 2020 – con lo stop dei lavori per oltre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora uno stop al cantiere dell’. Il terzo in meno di un anno. Ildiha accolto il ricorso contro la sentenza del TAR, ribaltando la decisione di primo grado della giustizia amministrativa, che aveva riammesso la Co.Ge.Pa. – società appaltatrice – negli elenchi dei fornitori, preri di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”). «Non c’è pace per l’di. A marzo 2020 il lockdown. Quindi prima l’interdittiva di ottobre 2020 – con lo stop dei lavori per oltre ...

