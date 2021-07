Autobus, metro, aerei, treni: cosa cambia col Green pass (Di sabato 31 luglio 2021) Dal 6 agosto al via il Green pass per i ristoranti e i cinema ma è allo studio la sua introduzione anche per i mezzi di trasporto Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Dal 6 agosto al via ilper i ristoranti e i cinema ma è allo studio la sua introduzione anche per i mezzi di trasporto

Ultime Notizie dalla rete : Autobus metro Autobus , metro, aerei, treni : cosa cambia col Green pass Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici locali come autobus , metro e tram, non è attualmente possibile effettuare i controlli a bordo delle vetture. Pertanto non è al momento previsto che ...

Catania, la ruota 'girerà' al piazzale Sanzio Un sito raggiungibile anche con la Metro alla fermata "Giuffrida" e con gli autobus di linea urbana che fanno capolinea a poche decine di metri di distanza. Abbiamo rilasciato una concessione ...

Autobus, metro, aerei, treni: cosa cambia col Green pass il Giornale Autobus, metro, aerei, treni: cosa cambia col Green pass Dal 6 agosto al via il Green pass per i ristoranti e i cinema ma è allo studio la sua introduzione anche per i mezzi di trasporto ...

Trasporti, metro fino all'1:30: dal 6 agosto corse in notturna anche nel week end Dal 6 agosto le corse delle metropolitane delle linee A, B, B1 e C di Roma nei week end, partiranno fino alle 1:30 e non fino alle 23:30 come attulamente in vigore. È quanto si legge in una circolare ...

Un sito raggiungibile anche con la Metro alla fermata "Giuffrida" e con gli autobus di linea urbana che fanno capolinea a poche decine di metri di distanza. Abbiamo rilasciato una concessione ...Dal 6 agosto le corse delle metropolitane delle linee A, B, B1 e C di Roma nei week end, partiranno fino alle 1:30 e non fino alle 23:30 come attulamente in vigore. È quanto si legge in una circolare ...