Aurora Ramazzotti torna sul divorzio dei suoi genitori: parole forti (Di sabato 31 luglio 2021) Aurora Ramazzotti torna a parlare del divorzio dei suoi genitori. Dai social lancia un messaggio importante per le coppie ed i figli. Aurora Ramazzotti dice la sua su un argomento spinoso (Getty Images)Un divorzio può sconvolgere la vita dei propri figli, costretti a vedere mamma e papà prendere strade diverse. Non è questo però il caso di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker. La ragazza, rispondendo alle domande sul suo profilo Instagram, ha parlato anche del divorzio ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021)a parlare deldei. Dai social lancia un messaggio importante per le coppie ed i figli.dice la sua su un argomento spinoso (Getty Images)Unpuò sconvolgere la vita dei propri figli, costretti a vedere mamma e papà prendere strade diverse. Non è questo però il caso di, figlia di Eros e di Michelle Hunziker. La ragazza, rispondendo alle domande sul suo profilo Instagram, ha parlato anche del...

Advertising

Giuliasss3 : RT @omamma13: Vi ricordate quando Tommaso dichiarò di fronte a MILIONI di persone (in tv) e non a un centinaio, di aver litigato con aurora… - andreastoolbox : Disavventura per Aurora Ramazzotti in aeroporto: Se non succede qualcosa non è il mio viaggio… - Antonellagenn14 : Vedete su YouTube il video di Aurora ramazzotti su salute mentale e lockdown... Troppo interessante #tzvip - zazoomblog : Si sono persi. Aurora Ramazzotti roba da non credere in aereo: disavventura davvero singolare - #persi. #Aurora… - 66Kindle : RT @ile26077402: In un mondo di alba parietti siate aurora ramazzotti ,che nonostante avesse ragione nel litigio con tommy preferì non parl… -